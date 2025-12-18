Kırklareli’de Özel Harekat Destekli Uyuşturucu Operasyonu

Narkotik ekipleri uzun süren takip sonrası adreslere operasyon düzenledi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırklareli il merkezinde bir süredir yürüttükleri teknik ve fiziki takip çalışmaları sonrası, özel harekat polisleri desteğiyle operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon sırasında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, uyuşturucu ticareti ve kullanımında kullanılan materyaller ile tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Olayla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen şüpheliler gözaltına alındı ve haklarında adli süreç başlatıldı. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ve toplum sağlığını tehdit eden suç unsurlarına karşı operasyonların aralıksız süreceği açıklamasında bulundu.

