DOLAR
42,72 -0,03%
EURO
50,18 0,02%
ALTIN
5.971,5 -0,19%
BITCOIN
3.672.726,64 0,14%

Kırklareli’de Özel Harekat Destekli Uyuşturucu Operasyonu

Kırklareli merkezinde düzenlenen operasyonda çeşitli uyuşturucular, ticarette kullanılan materyaller ve silah ele geçirildi; şüpheliler gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 20:17
Kırklareli’de Özel Harekat Destekli Uyuşturucu Operasyonu

Kırklareli’de Özel Harekat Destekli Uyuşturucu Operasyonu

Narkotik ekipleri uzun süren takip sonrası adreslere operasyon düzenledi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırklareli il merkezinde bir süredir yürüttükleri teknik ve fiziki takip çalışmaları sonrası, özel harekat polisleri desteğiyle operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon sırasında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, uyuşturucu ticareti ve kullanımında kullanılan materyaller ile tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Olayla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen şüpheliler gözaltına alındı ve haklarında adli süreç başlatıldı. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ve toplum sağlığını tehdit eden suç unsurlarına karşı operasyonların aralıksız süreceği açıklamasında bulundu.

KIRKLARELİ’NDE ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI DÜZENLENDİ.

KIRKLARELİ’NDE ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI DÜZENLENDİ.

KIRKLARELİ’NDE ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI DÜZENLENDİ.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırklareli’de Özel Harekat Destekli Uyuşturucu Operasyonu
2
Uyuşturucu Soruşturması: Aleyna Tilki, Danla Biliç, İrem Sak ve Mümine Sena Yıldız Sağlık Kontrolünden Geçirildi
3
Adli Tıp’ta Kan ve Saç Örneği: Aleyna Tilki, Danla Biliç, İrem Sak ve Mümine Sena Yıldız
4
Hatay'da Tofaş Tırla Çarpıştı: Otomobil İkiye Bölündü
5
Isparta'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
6
Aleyna Tilki ve Diğer Ünlüler Sağlık Kontrolünden Geçirildi

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler