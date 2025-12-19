Çorlu'da motosikletin çarptığı kadın yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir yaya, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Kaza, Salih Omurtak Caddesi üzeri Orduevi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı istikametinden Atatürk Meydanı yönüne seyreden Özgün B. idaresindeki 59 ANA 805 plakalı motosiklet, yoldan geçen Şevkan A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan kadın yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücünün ifadesi

Motosiklet sürücüsü Özgün B., kazaya ilişkin, "Ben Çeşme durağına doğru ilerlerken, hanımefendi benim geldiğim istikamette hiç bakmadan yola çıktı. Frene bastım ama motor durmadı" dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

