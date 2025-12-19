DOLAR
Zeytinburnu'da kentsel dönüşümde düşen parçalar 3 aracı hurdaya çevirdi

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde kentsel dönüşümdeki binadan düşen parçalar park halindeki 3 otomobili hurdaya çevirdi; ölen ya da yaralanan yok.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 00:59
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 01:01
Olayın detayları

İstanbul Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 57. Sokakta, saat 23.00 sıralarında kentsel dönüşüm aşamasındaki 4 katlı binanın çatı kısmından henüz belirlenemeyen nedenle beton parçaları döküldü.

Düşen parçalar, sokakta park halindeki 3 otomobilin üzerine düşerek araçların hurdaya dönmesine yol açtı. Olayda ölü ya da yaralanan olmadı.

Müdahale ve güvenlik önlemleri

İhbar üzerine polis, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağı araç ve yaya trafiğine kapatırken itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Zeytinburnu Belediyesi Zabıta ekipleri alana bariyer koyarak önlem aldı; sokak belediye ekipleri tarafından temizlendi ve araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Görgü tanığı anlattı

"Ben buralardaydım. Motosikletimi bağlarken arkadan bir ses duydum. Burada söküm yapmışlardı. Hiçbir önlem alınmadı. Allah korusun. Buradan biç kimse o an geçmiyordu. Şu an 3 tane araba perte çıktı. Park halindeydiler. Daha sonra itfaiye geldi. Polis ekipleri, zabıtalar geldi. Önlem aldılar"

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

