Safranbolu'da Park Halindeki Otomobil Alev Topuna Döndü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki 78 SL 095 plakalı otomobil alev alarak tamamen kullanılamaz hale geldi; itfaiye yangını söndürdü, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 01:15
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 01:15
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeyken alev alan bir otomobil, kısa sürede tüm aracı sararak kullanılamaz hale geldi.

Olayın Detayı

Olay, Emek Mahallesi Ihlamur Sokak'ta meydana geldi. Şevki Yılmaz'a ait 78 SL 095 plakalı otomobil park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Alevleri fark eden vatandaşlar durumu Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sararken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

