Osmaniye Düziçi'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı, Kaza Kamerada

Osmaniye Düziçi'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde aynı yönde seyreden iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi'ne bağlı Üzümlü Mahallesi, Refik Cesur Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamete giden iki motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazada sürücüler yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

OSMANİYE MOTORSİKLET KAZASI