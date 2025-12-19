DOLAR
Osmaniye Düziçi'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı, Kaza Kamerada

Düziçi'nde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 01:07
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 01:13
Osmaniye Düziçi'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde aynı yönde seyreden iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi'ne bağlı Üzümlü Mahallesi, Refik Cesur Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamete giden iki motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazada sürücüler yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

