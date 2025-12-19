Epstein dosyasından 68 yeni fotoğraf yayınlandı: Gates, Bannon, Chomksy görüntülendi

Epstein dosyasından 68 yeni fotoğraf kamuoyuna açıklandı

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi mensubu Demokrat siyasetçiler, Jeffrey Epstein dosyasındaki 68 yeni fotoğrafı yayımladı. Fotoğraflar, Epstein’in ilişki ağı, yazışmaları ve suçlamalara konu olan faaliyetleri hakkında yeni görüntüler sunuyor.

Hangi isimler ve görüntüler öne çıkıyor?

Yayınlanan fotoğraflar arasında, aralarında Microsoft kurucusu milyarder iş insanı Bill Gates, eski Başkan Donald Trump’ın danışmanı Steve Bannon ve Amerikalı filozof Noam Chomksynin bulunduğu kareler yer aldı. Gates’in, yüzleri karartılmış kadınlarla birlikte görüntülendiği iki fotoğraf da paylaşıldı. Gates daha önce Epstein ile vakit geçirmenin "çok büyük bir hata" olduğunu söylemişti.

Yazışmalar ve ifşalar

Fotoğraflar arasında, "kız gönderilmesinin" konuşulduğu bir yazışmanın ekran görüntüsü de bulundu. Yazışmada yer alan ifadeler şu şekilde verildi: "Bilmiyorum, başka birini göndermeyi dene. Kız bulan bir arkadaşım var ve bugün bana bazılarını gönderdi. Ama kız başına 1000 dolar istiyor. Şimdi sana kızları göndereceğim. Belki ‘J’ için uygun biri çıkar?"

Yazışmada daha sonra kızın ismi, yaşı, boyu, vücut ölçüleri, kilosu, Schengen bölgesinde seyahat etme imkanı ve çıkış şehri gibi detaylar da paylaşıldı. Çoğu bilgi karartılmış olsa da, kızın 18 yaşında olduğu, Schengen vizesi bulunduğu ve Rusya vatandaşı olduğu görülebiliyor.

Vücut notları, pasaportlar ve kimlikler

Yeni paylaşılan fotoğraflar arasında bir kadının vücudunun çeşitli bölgelerine el yazısıyla yazılmış notları gösteren kareler de yer aldı. Bu yazılar, Vladimir Nabokov’un romanı "Lolita"dan alıntılar içeriyor. Fotoğrafların aynı kişiye mi ait olduğu belirsiz.

Ayrıca dünyanın çeşitli ülkelerinden pasaportlar ve kimlik belgelerine ait görüntüler yayımlandı. Rusya, Çekya, Güney Afrika, Ukrayna ve Litvanya tarafından düzenlenmiş belgeler arasında Jeffrey Epstein’e ait pasaportun fotoğrafı da bulunuyor; bazı isim ve doğum tarihleri karartılmış şekilde verildi.

Önceki yayımlanan fotoğraflar

Demokrat siyasetçiler, dosyadaki 95 bin fotoğraf arasından seçilen 19 fotoğrafı 12 Aralıkta kamuoyuyla paylaşmıştı. O karelerde Donald Trump, Bill Clinton, Larry Summers, Bill Gates, Woody Allen, Richard Branson, Prens Andrew ve Alan Dershowitz gibi isimler yer almıştı.

Epstein davasının arka planı

Jeffrey Epstein, küçük yaştaki kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturduğu suçlamalarıyla yargılanıyordu. 2019 yılı temmuz ayında insan ticareti suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından cezaevinde yargılanmayı beklerken hayatına son verdiği bildirildi. Epstein ile ilişkileri olduğu bilinen bazı yüksek profilli isimler ilişkiye dair farklı açıklamalar yapmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı’nın dosyadaki gizli belgeleri kamuoyuyla paylaşması için son tarih yaklaşırken, Demokrat Partili temsilcilerin bu görselleri yayımlaması, Trump yönetimi üzerindeki baskıyı artırma amacı taşıyor.

YAYINLANAN FOTOĞRAFLAR ARASINDA MİCROSOFT'UN KURUCUSU BİLL GATES'İN YÜZLERİ KARARTILMIŞ KADINLARLA BİRLİKTE GÖRÜLDÜĞÜ FOTOĞRAF DA SERVİS EDİLDİ