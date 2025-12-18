Adli Tıp’ta Kan ve Saç Örneği: Aleyna Tilki, Danla Biliç, İrem Sak ve Mümine Sena Yıldız

Soruşturma kapsamında Adli Tıp işlemleri tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Aleyna Tilki, Danla Biliç, İrem Sak ve Mümine Sena Yıldız Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

Burada ilgili isimler kan ve saç örneği vererek işlemlerini tamamladı. İşlemlerin ardından ünlüler, Jandarma ekipleri eşliğinde Adli Tıp Kurumu’ndan ayrıldı.

UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI KAPSAMINDA GÖZALTINA ÜNLÜLER, ADLİ TIP KURUMU'NDA KAN VE SAÇ ÖRNEĞİ VERDİ.