Adli Tıp’ta Kan ve Saç Örneği: Aleyna Tilki, Danla Biliç, İrem Sak ve Mümine Sena Yıldız

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Aleyna Tilki, Danla Biliç, İrem Sak ve Mümine Sena Yıldız Adli Tıp’ta kan ve saç örneği verdi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 17:45
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 18:04
Soruşturma kapsamında Adli Tıp işlemleri tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Aleyna Tilki, Danla Biliç, İrem Sak ve Mümine Sena Yıldız Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

Burada ilgili isimler kan ve saç örneği vererek işlemlerini tamamladı. İşlemlerin ardından ünlüler, Jandarma ekipleri eşliğinde Adli Tıp Kurumu’ndan ayrıldı.

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

