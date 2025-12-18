DOLAR
Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak Adli Tıp’a getirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak, Adli Tıp Kurumu’nda kan örneği verdi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 16:36
Gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Gözaltı işlemlerinin ardından şüpheliler, kan örneği alınması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bahçelievler Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Soruşturmaya ilişkin süreç ve adli işlemler yetkililer tarafından sürdürülüyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

