Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak Adli Tıp’a getirildi
Gelişme
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak sabah saatlerinde gözaltına alındı.
Gözaltı işlemlerinin ardından şüpheliler, kan örneği alınması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bahçelievler Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumuna getirildi.
Soruşturmaya ilişkin süreç ve adli işlemler yetkililer tarafından sürdürülüyor.
