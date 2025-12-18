Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak Adli Tıp Kurumu’na Getirildi — İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturması

Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak Adli Tıp Kurumu’na Getirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında adli işlemler sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak, adli işlemler için Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcılık ekiplerinin başlattığı işlemler doğrultusunda yapılan gözaltılar sonrası şüphelilerin sağlık ve kimlik tespitine ilişkin işlemler Adli Tıp Kurumunda gerçekleştiriliyor. Kurumda tamamlanan işlemler sonrası süreçle ilgili gelişmeler resmi merciler tarafından paylaşılacak.

Olayla ilgili soruşturma ve ilerleyecek adli süreç hakkında yetkili makamların açıklamaları bekleniyor. Kamuoyuna yansıyacak yeni bilgiler, resmi kaynaklardan doğrulanarak aktarılacaktır.

