DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,31 -0,21%
ALTIN
5.960,05 0%
BITCOIN
3.812.339,2 -3,64%

Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak Adli Tıp Kurumu’na Getirildi — İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 16:28
Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak Adli Tıp Kurumu’na Getirildi — İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturması

Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak Adli Tıp Kurumu’na Getirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında adli işlemler sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak, adli işlemler için Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcılık ekiplerinin başlattığı işlemler doğrultusunda yapılan gözaltılar sonrası şüphelilerin sağlık ve kimlik tespitine ilişkin işlemler Adli Tıp Kurumunda gerçekleştiriliyor. Kurumda tamamlanan işlemler sonrası süreçle ilgili gelişmeler resmi merciler tarafından paylaşılacak.

Olayla ilgili soruşturma ve ilerleyecek adli süreç hakkında yetkili makamların açıklamaları bekleniyor. Kamuoyuna yansıyacak yeni bilgiler, resmi kaynaklardan doğrulanarak aktarılacaktır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak Adli Tıp Kurumu'na getirildi

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis'te Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı
2
Salihli'de Jandarma Operasyonu: 23 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
3
Siirt'te 2 çocuk annesi Gülhan Börülce evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
4
Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak Adli Tıp’a getirildi
5
Balıkesir'de 3,5 Metrelik Kuyudan İnek Kurtarıldı
6
Sivas'ta Çöp Kutusundaki Ayakkabı Kutusu Bomba İhbarı Boş Çıktı
7
Şişli'de Kaldırıma Çıkan Otomobil: Hakan Dündar Toprağa Verildi

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler