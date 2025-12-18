Ankara Çubuk'ta Apartman Yangını Paniğe Neden Oldu

İtfaiye müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı

Ankara’nın Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, olay sırasında yaşanan paniğe ilişkin görüntüler ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

