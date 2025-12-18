DOLAR
Antalya'da Kavşakta İki Motosiklet Çarpıştı: 2 Sürücü Yaralandı

Antalya Muratpaşa'da 100. Yıl Bulvarı kavşağında iki motosiklet çarpıştı; Osman F.D. ve İsmail B.Ç. yaralandı, Osman F.D. ağır yaralı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 15:50
Kaza ve müdahale

Kaza, Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki Osman F.D.'nin kullandığı 07 BVJ 310 plakalı motosiklet ile İsmail B.Ç.'nin kullandığı 07 CET 453 plakalı motosiklet kavşak sisteminde çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle iki motosikletli yola savrulurken, çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler yaralılara yardım etti.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan Osman F.D. ile İsmail B.Ç.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki sürücüyü de Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Taraf sürücülerden Osman F.D.'nin bilincinin kapalı ve ağır yaralı olduğu öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

