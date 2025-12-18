Antalya'da Seyit Muhammet Talay Cinayeti: KGYS Kayıtları Yeniden İncelenecek

Antalya'da 26 yaşındaki Seyit Muhammet Talay'ın, eski kız arkadaşının evinin önünde çıkan tartışmada bıçaklanarak hayatını kaybetmesine ilişkin davada, mahkeme önemli bir ara karar verdi. Olay yerindeki KGYS (Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi) kayıtları yeniden incelenecek ve iki tanık dinlenecek. Tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Olayın seyri

Olay, 25 Aralık 2024'te Antalya'nın Aksu ilçesi Pınarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Talay (26), bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı A.S. (23)'nin evinin yakınında aracında bekledi. Durumu fark eden A.S.'nin babası Ömer S. ve yakınları ile çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Talay karnından bıçaklanarak ağır yaralandı. Talay, kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay anına ilişkin mahkeme kayıtlarında, taraflar arasındaki tartışmada sanık tarafın maktule "Evin önünden geçme" şeklinde uyarılarda bulunduğu, maktulün ise "Kimseyi rahatsız etmiyorum, caddeden geçiyorum" dediği anlar yer aldı.

Soruşturma, deliller ve tanıklar

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler arasında babası Ömer S. tutuklanırken, A.S. ve D.S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla iddianame düzenlendi. İddianamede, sanıkların birlikte hareket ettikleri ve maktul yaralı haldeyken de saldırının devam ettiği belirtildi.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın altıncı celsesinde, tutuksuz sanık A.S. tarafından önceki celsede sunulan CD heyet tarafından izlendi. CD'de olayın başlangıcındaki sözlü tartışma kayıtları yer aldı. Mahkeme heyeti önceki duruşmada talep edilen bazı kamera görüntülerinin dosyada bulunmadığını, HTS kayıtlarında sanık ile bir tanık arasında telefon görüşmeleri tespit edildiğini de bildirdi.

Ailenin iddiaları ve katılan beyanları

Maktulün ailesi olayın "tasarlanmış" olduğunu iddia etti. Baba Ramazan Talay, 112 kayıtları ve HTS dökümlerinin ayrıntılı incelenmesini talep etti. Anne Sevim Talay duruşmayı gözyaşları içinde izledi ve saldırının bilinçli şekilde gerçekleştirildiğini savundu: "S.G. bıçağın getirilip babasına verilmesini kahvelerde anlatmış, çocuğu gözümün önünde parçaladılar demiş, benim çocuğum öldürüldü, parçalandı."

Maktulün kardeşi Arif T. ise olay yerinde çok sayıda kamera bulunduğunu belirterek, KGYS kayıtlarının dosyaya neden girmediğini sordu. Katılan vekilleri, olay sırasında korktuğu için yeterli ifade veremeyen Fatma G.'nin dinlenmesini ve bu kişinin olay anında görüntülü konuştuğu Tuğba isimli şahsın tanık olarak çağrılmasını talep etti. Ayrıca "Kubilay" isimli kişiyle yapılan bazı konuşmaların da araştırılması istendi.

Sanıkların savunması ve mahkeme kararı

Tutuklu sanık Ömer S. savunmasında, olay yerindeki sıralamanın HTS kayıtlarıyla sabit olduğunu öne sürerek sağlık gerekçesiyle tahliye talebinde bulundu. Tutuksuz sanıklar A.S., D.S. ve S.T. ise suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, katılan vekillerce sunulan olay yeri çevresinde KGYS bulunduğuna ilişkin fotoğraflar doğrultusunda bölgedeki kamera kayıtlarının yeniden araştırılmasına, talep edilen iki tanığın dinlenmesine ve tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Sonuç: Mahkeme, dosyadaki görüntü ve tanık eksikliklerini gidermek için KGYS kayıtlarının yeniden incelenmesine hükmetti; soruşturma ve yargılama süreci devam ediyor.

