Arnavutluk Parlamentosu'nda Gerilim: Milletvekilleri Meşale Yaktı, Peleshi'ye Şişe Fırlattı

Belluku'nun göreve iadesi tartışması oturumu karıştırdı

Arnavutluk Parlamentosu'nda, Başbakan Yardımcısı Belinda Belluku'nun yolsuzluk suçlamalarıyla görevden uzaklaştırıldıktan sonra Anayasa Mahkemesi tarafından görevine iade edilmesi, Meclis'te sert tepkilere yol açtı.

İktidarın üst düzey isimlerinden olan ve Başbakan Edi Rama'ya yakın olduğu bilinen Belluku dosyası, muhalefet ile iktidar arasında gerginliğe sebep oldu. Ana muhalefet Demokrat Parti (PD) milletvekilleri, Özel Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Savcılığı (SPAK)'ın Belluku'nun dokunulmazlığının kaldırılması ve tutuklanabilmesi için parlamento'dan özel izin talep etme sürecinin açık ve şeffaf yürütülmesini istedi.

Parlamentonun bu yılki son genel kurul oturumu olması nedeniyle muhalif milletvekilleri, dosyanın bugün gündeme alınmasında ısrar etti; ön sıraları ve kürsüyü işgal ederek protesto gösterileri düzenlediler.

Oturumun başında muhalif milletvekillerinden Belind Kelliçi meşale yaktı. Bazı milletvekillerinin, Parlamento Başkanı Niko Peleshi'ye su ve plastik şişe fırlattıkları görüldü; olaylar sırasında mecliste büyük bir gerginlik yaşandı.

Oturum boyunca muhalifleri uyaran Peleshi, yaşanan arbede nedeniyle genel kurula ara vermek zorunda kaldı. Çıkan olaylara güvenlik görevlileri müdahale etti ve oturumun devamı için ortamın yatıştırılması çabaları sürüyor.

Arnavutluk Parlamentosu’nda Başbakan Yardımcısı Belinda Belluku’nun yolsuzluk suçlamaları ile görevden uzaklaştırıldıktan sonra görevine iade edilmesi gerginliğe neden olurken, muhalefet partisi milletvekilleri, meşale yakarak, Parlamento Başkanı Niko Peleshi’ye su ve plastik şişe fırlattı.