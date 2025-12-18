DOLAR
Balıkesir'de 3,5 Metrelik Kuyudan İnek Kurtarıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yol kenarındaki 3,5 metrelik kuyuya düşen inek, itfaiye ve belediye ekiplerinin iş makinesi desteğiyle sağ salim kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 16:54
Balıkesir'de 3,5 Metrelik Kuyudan İnek Kurtarıldı

Balıkesir'de 3,5 Metrelik Kuyudan İnek Kurtarıldı

Vatandaş ihbarı üzerine ekipler seferber oldu

Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesinde yol kenarındaki 3,5 metrelik kuyuya düşen inek, ekiplerin titiz çalışmasıyla kurtarıldı.

Olayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Sındırgı Belediyesi ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Kuyuda mahsur kalan ineği kurtarmak için iş makinesi desteğiyle dikkatli ve koordineli bir çalışma yürütüldü.

Kurtarma anları ve sonuç

Dakikalarca süren çalışmaların ardından Adnan Yaşar İlhana ait inek bulunduğu kuyudan sağ salim çıkarıldı. Kurtarma anlarını izleyen mahalle sakinleri derin bir nefes alırken, ineğin sahibinin sevinci dikkat çekti.

Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı; inek sağlıklı olarak teslim edildi. Yaşanan kurtarma operasyonu, mahalle halkı tarafından ilgiyle takip edildi.

BALIKESİR'DE KUYUYA DÜŞEN İNEK KURTARILDI

BALIKESİR'DE KUYUYA DÜŞEN İNEK KURTARILDI

BALIKESİR'DE KUYUYA DÜŞEN İNEK KURTARILDI

