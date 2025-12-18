DOLAR
Bartın'da Milyonluk Safkan 'Weeping Tree' Sağlık Taramasından Geçti

Bartın'da yetiştirilen 4 yaşındaki safkan İngiliz atı Weeping Tree, 2026 aşım ve vize sürecinde veterinerlerce sağlık kontrolünden geçirilip aşılandı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 18:41
2026 aşım ve vize sürecinde kapsamlı kontrol

Bartın’da yetiştirilen safkan İngiliz yarış atı Weeping Tree, 2026 yılı aşım ve vize işlemleri kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi.

Kontrolleri yapan Bartın Tarım Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü veterinerleri, bakımı Bartın'da yapılan ve 4 yaşında bulunan at üzerinde kapsamlı muayene ve tetkikler gerçekleştirdi.

Yapılan incelemelerde atta herhangi bir hastalığa rastlanılmadı ve gerekli tüm aşılar başarıyla uygulandı.

Özel çiftliklerde bakılan ve yetiştirilen bu atların Türkiye’deki piyasası milyon TL seviyelerine ulaşırken, dünya piyasasındaki değeri ise hız, yaş ve yarışlardaki başarılarına göre genelde 14 bin dolar ile 40 bin dolar arasında değişiyor.

