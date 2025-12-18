DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,2 -0,02%
ALTIN
5.943,61 0,28%
BITCOIN
3.777.882,59 -2,71%

Bartın'da Yurt Kantinleri ve Mutfakları Denetlendi

Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kredi ve Yurtlar heyeti, yurt yemekhanelerinden servis alanlarına kadar kantin, mutfak ve lokantaları Yurt Kalite Standartları çerçevesinde denetledi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 17:37
Bartın'da Yurt Kantinleri ve Mutfakları Denetlendi

Bartın'da yurt kantinleri, mutfak ve lokantaları denetlendi

Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurt müdürlüklerinde bulunan mutfak, lokanta ve kantinler kapsamlı bir denetime tabi tutuldu. Denetimi Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Öğrenci Beslenme Hizmetleri Daire Başkanı Celal Uzun, Bartın Gençlik ve Spor Müdürü Halil Akkaş, Yurt Hizmetleri Müdürü Emine Koçoğlu ve beraberindeki heyet gerçekleştirdi.

Denetimin kapsamı

Heyet, Bartın merkez yurtlarımızda sunulan beslenme hizmetlerini yerinde inceledi. Denetimler; yurt yemekhanelerinin mutfak bölümlerinden servis alanlarına kadar tüm aşamaları kapsayacak şekilde gerçekleştirildi ve süreç boyunca ayrıntılı gözlemler yapıldı.

Denetimlerde sunulan hizmetlerin Yurt Kalite Standartları Uygulama Rehberi çerçevesinde ele alındığı öğrenildi.

Amaç ve devamı

Denetimin temel amacı, gençlerin sağlıklı ve dengeli beslenme imkanlarına erişimini en üst düzeyde tutmak olarak açıklandı. İlgili kurumlar, gerekli çalışmaların ve denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI YURT MÜDÜRLÜKLERİNDE BULUNAN MUTFAK, LOKANTA VE...

BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI YURT MÜDÜRLÜKLERİNDE BULUNAN MUTFAK, LOKANTA VE KANTİNLER DENETLENDİ.

BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI YURT MÜDÜRLÜKLERİNDE BULUNAN MUTFAK, LOKANTA VE...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkkale'de 18 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari kadın yakalandı
2
Kocaeli Körfez'de Çalıntı Otomobile 'Kontak' Ararken Yakalandılar
3
Mersin'de Yıkım Faciası Ucuz Atlatıldı: Bitişik Binanın 1. Katı Zarar Gördü
4
Bursa-Çanakkale'de Hurdaya Dönen Araçtan Sürücü Yaralı Kurtuldu
5
Ünlü İsimler Hastaneye Getirildi: Sağlık Kontrolleri Yapıldı
6
Kırıkkale’de 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
7
Muğla Ortaca'da Beton Mikseri Kazası: İşçi Yaralandı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler