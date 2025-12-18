Bartın'da Yurt Kantinleri ve Mutfakları Denetlendi

Bartın'da yurt kantinleri, mutfak ve lokantaları denetlendi

Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurt müdürlüklerinde bulunan mutfak, lokanta ve kantinler kapsamlı bir denetime tabi tutuldu. Denetimi Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Öğrenci Beslenme Hizmetleri Daire Başkanı Celal Uzun, Bartın Gençlik ve Spor Müdürü Halil Akkaş, Yurt Hizmetleri Müdürü Emine Koçoğlu ve beraberindeki heyet gerçekleştirdi.

Denetimin kapsamı

Heyet, Bartın merkez yurtlarımızda sunulan beslenme hizmetlerini yerinde inceledi. Denetimler; yurt yemekhanelerinin mutfak bölümlerinden servis alanlarına kadar tüm aşamaları kapsayacak şekilde gerçekleştirildi ve süreç boyunca ayrıntılı gözlemler yapıldı.

Denetimlerde sunulan hizmetlerin Yurt Kalite Standartları Uygulama Rehberi çerçevesinde ele alındığı öğrenildi.

Amaç ve devamı

Denetimin temel amacı, gençlerin sağlıklı ve dengeli beslenme imkanlarına erişimini en üst düzeyde tutmak olarak açıklandı. İlgili kurumlar, gerekli çalışmaların ve denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

