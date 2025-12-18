Biga'da kız öğrenci yurdunda yangın: 4 öğrenci dumandan etkilendi
Çanakkale’nin Biga ilçesinde özel bir kız öğrenci yurdunda yaşanan yangın paniğe neden oldu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen öğrenciler hastaneye sevk edildi.
Olayın ayrıntıları
Yangın, Sakarya mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde bulunan özel kız öğrenci yurdunda saat 16.15 sıralarında çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
Tedbir amaçlı yurt boşaltıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.
4 öğrenci dumandan hafif şekilde etkilendi ve ambulansla Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.
