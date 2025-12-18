DOLAR
Bitlis'te Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı

Bitlis kent merkezinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı; ilk müdahale sonrası Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 17:00
Olay Yeri ve İlk Müdahale

Bitlis kent merkezinde meydana gelen kazada otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kazada henüz plakaları ve sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet karşı karşıya geldi. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik ve Soruşturma

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

