Bitlis'te Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı

Olay Yeri ve İlk Müdahale

Bitlis kent merkezinde meydana gelen kazada otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kazada henüz plakaları ve sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet karşı karşıya geldi. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik ve Soruşturma

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

