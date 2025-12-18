DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,2 -0,02%
ALTIN
5.943,61 0,28%
BITCOIN
3.777.882,59 -2,71%

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

Tatvan ve Güroymak'ta eş zamanlı operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi; 6 gözaltından 5 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 18:33
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 18:33
Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tatvan ve Güroymak ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyon sonucunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyon detayları

Bitlis’in Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tatvan ve Güroymak ilçelerinde belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Ele geçirilenler

Aramalarda 5 litre sıvı metamfetamin, 20 gram metamfetamin, bin 500 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 3 adet cep telefonu ve 15 bin TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltı ve yargı süreci

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli şahıstan 5’i tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Valilikten açıklama

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kahraman jandarmanın vatandaşların huzur ve güvenliği için uyuşturucu madde imalatı, ticareti ve kullanımına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği belirtildi.

BİTLİS İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE TATVAN VE GÜROYMAK İLÇELERİNDE EŞ ZAMANLI DÜZENLENEN...

BİTLİS İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE TATVAN VE GÜROYMAK İLÇELERİNDE EŞ ZAMANLI DÜZENLENEN OPERASYONDA ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

BİTLİS İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE TATVAN VE GÜROYMAK İLÇELERİNDE EŞ ZAMANLI DÜZENLENEN...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkkale'de 18 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari kadın yakalandı
2
Kocaeli Körfez'de Çalıntı Otomobile 'Kontak' Ararken Yakalandılar
3
Mersin'de Yıkım Faciası Ucuz Atlatıldı: Bitişik Binanın 1. Katı Zarar Gördü
4
Kırıkkale’de 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
5
Bursa-Çanakkale'de Hurdaya Dönen Araçtan Sürücü Yaralı Kurtuldu
6
Ünlü İsimler Hastaneye Getirildi: Sağlık Kontrolleri Yapıldı
7
Muğla Ortaca'da Beton Mikseri Kazası: İşçi Yaralandı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler