Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tatvan ve Güroymak ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyon sonucunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyon detayları

Bitlis’in Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tatvan ve Güroymak ilçelerinde belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Ele geçirilenler

Aramalarda 5 litre sıvı metamfetamin, 20 gram metamfetamin, bin 500 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 3 adet cep telefonu ve 15 bin TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltı ve yargı süreci

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli şahıstan 5’i tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Valilikten açıklama

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kahraman jandarmanın vatandaşların huzur ve güvenliği için uyuşturucu madde imalatı, ticareti ve kullanımına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği belirtildi.

