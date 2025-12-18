DOLAR
Bursa-Çanakkale'de Hurdaya Dönen Araçtan Sürücü Yaralı Kurtuldu

Bursa-Çanakkale yolunda aydınlatma direğine çarpan 10 AIK 886 plakalı otomobil hurdaya döndü; sürücü hafif yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 18:12
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 18:12
Kaza ve müdahale detayları

Edinilen bilgiye göre, Bursa-Çanakkale istikametinde seyir halindeki 10 AIK 886 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpan araç, hurdaya döndü.

Kazanın hemen ardından, olay yerine yakın bir akaryakıt istasyonundan temin edilen yangın söndürme ekipmanlarıyla araca hızlı şekilde müdahale edildi.

Hafif yaralanan sürücü, çarpmanın şoku ile araçtan çıkarak bir süre yerde uzandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye sevk edildi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından trafik akışı normale dönerken, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

