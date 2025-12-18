Bursa-Çanakkale'de Hurdaya Dönen Araçtan Sürücü Yaralı Kurtuldu
Kaza ve müdahale detayları
Edinilen bilgiye göre, Bursa-Çanakkale istikametinde seyir halindeki 10 AIK 886 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpan araç, hurdaya döndü.
Kazanın hemen ardından, olay yerine yakın bir akaryakıt istasyonundan temin edilen yangın söndürme ekipmanlarıyla araca hızlı şekilde müdahale edildi.
Hafif yaralanan sürücü, çarpmanın şoku ile araçtan çıkarak bir süre yerde uzandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye sevk edildi.
Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından trafik akışı normale dönerken, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
