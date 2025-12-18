DOLAR
Marek Suski: "Gerizekalılarla çalışmak mümkün değil" — Komisyon Toplantısını Terk Etti

PiS'li Marek Suski, Kültür Komisyonu'nda hakaret etti; Vatandaş Koalisyonu Etik Komisyonu'na başvurdu.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 17:13
Marek Suski: "Gerizekalılarla çalışmak mümkün değil" — Komisyon Toplantısını Terk Etti

Marek Suski: "Gerizekalılarla çalışmak mümkün değil"

Polonya Parlamentosu'nda gergin anlar — Komisyon toplantısı terk edildi

Polonya’da Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) milletvekili Marek Suski, Parlamento Kültür, Ulusal Miras ve İletişim Araçları Komisyonu’nda düzenlenen oturumu terk ederek komisyon üyelerine sert sözlerle seslendi.

Toplantıda, Komisyon Başkanı Piotr Adamowicz’in başkanlık görevinden alınmasının görüşüldüğü sırada Suski sık sık söz almak istedi. Ancak oturumu yöneten Komisyon Başkan Yardımcısı Urszula Augustyniak, parlamento yönetmeliğinin açık olduğunu belirterek Suski’ye söz hakkı tanımadı.

Başkanlığın alınmasına ilişkin yapılan oylamanın sonuçsuz kalmasının ardından Marek Suski toplantıyı terk ederek, "Teşekkürler, bu Komisyon’u terk ediyorum. Gerizekalılarla çalışmak mümkün değil. Hoşça kalın baylar, bayanlar. Hoşça kalın gerizekalılar" ifadelerini kullandı.

Vatandaş Koalisyonu'ndan etik başvurusu

Suski’nin bu sözlerinin ardından, koalisyon hükümetinin ana bileşeni Vatandaş Koalisyonu üyeleri, milletvekilinin cezalandırılması talebiyle Parlamento Etik Komisyonu’na resmi başvuruda bulundu. Başvuruda, Marek Suski’nin daha önce de komisyon üyelerine hakaret ettiği, komisyon çalışmalarına engel olduğu ve vatandaşların demokratik kurumlara olan güvenini zayıflattığı iddialarına yer verildi.

Olay, parlamentoda tartışma ve etik tartışmalarını yeniden alevlendirirken, sürecin nasıl ilerleyeceği Etik Komisyonu’nun incelemesiyle netlik kazanacak.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

