DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,31 -0,21%
ALTIN
5.960,05 0%
BITCOIN
3.812.339,2 -3,64%

Çaycuma Çömlekçi'de Kontrolden Çıkan Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

Çaycuma'nın Çömlekçi köyünde kontrolden çıkan tır devrildi; sürücü hafif yaralandı, yol kapatıldı ve jandarma soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 15:53
Çaycuma Çömlekçi'de Kontrolden Çıkan Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

Çaycuma Çömlekçi'de Kontrolden Çıkan Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

Kaza ve müdahale

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Çömlekçi köyünde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır devrildi. Olayda sürücü hafif yaralı olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çaycuma-Filyos kara yolu'nun Çömlekçi mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre, S.A. yönetimindeki 67 AEA 640 plakalı tır seyir halindeyken kontrolünü kaybederek devrildi.

Kaza sonrası kara yolu araç trafiğine kapatıldı ve olay yerine 112 Acil Sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yapıp ambulansta Çaycuma Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Devrilen tırın yoldan kaldırılması için ekipler çalışma başlattı. Olayla ilgili olarak jandarma tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

ÇAYCUMA'DA KONTROLÜ KAYBEDEN TIR DEVRİLDİ

ÇAYCUMA'DA KONTROLÜ KAYBEDEN TIR DEVRİLDİ

ÇAYCUMA'DA KONTROLÜ KAYBEDEN TIR DEVRİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis'te Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı
2
Salihli'de Jandarma Operasyonu: 23 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
3
Siirt'te 2 çocuk annesi Gülhan Börülce evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
4
Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak Adli Tıp’a getirildi
5
Balıkesir'de 3,5 Metrelik Kuyudan İnek Kurtarıldı
6
Sivas'ta Çöp Kutusundaki Ayakkabı Kutusu Bomba İhbarı Boş Çıktı
7
Şişli'de Kaldırıma Çıkan Otomobil: Hakan Dündar Toprağa Verildi

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler