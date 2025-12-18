Çaycuma Çömlekçi'de Kontrolden Çıkan Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

Kaza ve müdahale

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Çömlekçi köyünde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır devrildi. Olayda sürücü hafif yaralı olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çaycuma-Filyos kara yolu'nun Çömlekçi mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre, S.A. yönetimindeki 67 AEA 640 plakalı tır seyir halindeyken kontrolünü kaybederek devrildi.

Kaza sonrası kara yolu araç trafiğine kapatıldı ve olay yerine 112 Acil Sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yapıp ambulansta Çaycuma Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Devrilen tırın yoldan kaldırılması için ekipler çalışma başlattı. Olayla ilgili olarak jandarma tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

