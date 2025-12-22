DOLAR
Erzincan'da SİBERAY Semineri: Öğrencilere Siber Suç Eğitimi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Erzincan Anadolu Lisesi'nde SİBERAY semineriyle 140 öğrenci ve öğretmene siber suçlar, güvenli internet ve teknoloji bağımlılığı eğitimi verdi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 09:22
Erzincan'da SİBERAY Semineriyle Öğrencilere Siber Suçlarla Mücadele Eğitimi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'nden farkındalık çalışması

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Erzincan Anadolu Lisesi’nde siber suçların önlenmesi ve farkındalığın artırılması amacıyla bir seminer düzenlendi.

SİBERAY programı kapsamında gerçekleştirilen seminerde öğrenci ve öğretmenlere teknoloji bağımlılığı, güvenli internet kullanımı, siber suçlar ve siber zorbalık konularında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Toplam 140 kişinin katıldığı eğitimde, siber suçların yol açabileceği maddi ve manevi zararların en aza indirilmesi hedeflendi ve katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Emniyet yetkilileri, benzer bilinçlendirme faaliyetlerinin kent genelinde devam edeceğini bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

