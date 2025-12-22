DOLAR
Bilecik Söğüt’te Trafik Kazası — 2 Yaralı

Bilecik’in Söğüt ilçesinde 56 AG 033 plakalı aracın kayması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:01
Bilecik Söğüt’te Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, kaza Bilecik’in Söğüt ilçesi Söğüt-Eskişehir yolu Zemzemiye Köyü mevkiinde meydana geldi.

Söğüt istikametinden Eskişehir istikametine seyir halinde olan, sürücülüğünü Anıl G.'nin yaptığı 56 AG 033 plakalı otomobil, yolun ıslak olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafına çıktı.

Meydana gelen kazada araçta yolcu olarak bulunan Fatma G. ile Hilal G. hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

