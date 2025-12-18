Görme Engelli Sanığa Uyuşturucu Ticaretinden 16 Yıl 6 Ay Hapis

Mahkeme sağlık durumunu dikkate alarak tahliyesine karar verdi

Samsun'da yürütülen soruşturmada, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde yaşayan yüzde 99 görme engelli Ercan G. (30)'nin irtibatlı şahıslara uyuşturucu sattığı iddiasıyla çalışma başlattı.

Şahsın ikametinde yapılan aramada 206 gram bonzai ve uyuşturucu yapımında kullanılan aseton maddeleri ele geçirildi. 6 Ağustos tarihinde Samsun Adliyesi'ne sevk edilen Ercan G., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Samsun 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık savunmasında görme engeli nedeniyle uyuşturucu satmasının mümkün olmadığını, ele geçirilen maddelerin kendisine ait olduğunu ve psikolojik sorunları nedeniyle kullandığını iddia etti. Yapılan kan tahlillerinde ise sanığın uyuşturucu madde kullanmadığı tespit edildi.

Bugün görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Ercan G.'yi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın sağlık sorunlarını da göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

YÜZDE 99 GÖRME ENGELLİ ERCAN G.(30) YARGILANDIĞI MAHKEMECE "UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK" SUÇUNDAN 16 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRDI.