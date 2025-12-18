DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,31 -0,21%
ALTIN
5.960,05 0%
BITCOIN
3.812.339,2 -3,64%

Görme Engelli Sanığa Uyuşturucu Ticaretinden 16 Yıl 6 Ay Hapis

Samsun'da yüzde 99 görme engelli Ercan G., evinde ele geçirilen 206 gram bonzai nedeniyle 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı; sağlık gerekçesiyle tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 16:08
Görme Engelli Sanığa Uyuşturucu Ticaretinden 16 Yıl 6 Ay Hapis

Görme Engelli Sanığa Uyuşturucu Ticaretinden 16 Yıl 6 Ay Hapis

Mahkeme sağlık durumunu dikkate alarak tahliyesine karar verdi

Samsun'da yürütülen soruşturmada, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde yaşayan yüzde 99 görme engelli Ercan G. (30)'nin irtibatlı şahıslara uyuşturucu sattığı iddiasıyla çalışma başlattı.

Şahsın ikametinde yapılan aramada 206 gram bonzai ve uyuşturucu yapımında kullanılan aseton maddeleri ele geçirildi. 6 Ağustos tarihinde Samsun Adliyesi'ne sevk edilen Ercan G., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Samsun 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık savunmasında görme engeli nedeniyle uyuşturucu satmasının mümkün olmadığını, ele geçirilen maddelerin kendisine ait olduğunu ve psikolojik sorunları nedeniyle kullandığını iddia etti. Yapılan kan tahlillerinde ise sanığın uyuşturucu madde kullanmadığı tespit edildi.

Bugün görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Ercan G.'yi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın sağlık sorunlarını da göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

YÜZDE 99 GÖRME ENGELLİ ERCAN G.(30) YARGILANDIĞI MAHKEMECE "UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK"...

YÜZDE 99 GÖRME ENGELLİ ERCAN G.(30) YARGILANDIĞI MAHKEMECE "UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK" SUÇUNDAN 16 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRDI.

YÜZDE 99 GÖRME ENGELLİ ERCAN G.(30) YARGILANDIĞI MAHKEMECE "UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK"...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis'te Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı
2
Salihli'de Jandarma Operasyonu: 23 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
3
Siirt'te 2 çocuk annesi Gülhan Börülce evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
4
Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak Adli Tıp’a getirildi
5
Balıkesir'de 3,5 Metrelik Kuyudan İnek Kurtarıldı
6
Sivas'ta Çöp Kutusundaki Ayakkabı Kutusu Bomba İhbarı Boş Çıktı
7
Şişli'de Kaldırıma Çıkan Otomobil: Hakan Dündar Toprağa Verildi

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler