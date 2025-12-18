Hatay'da Tofaş Tırla Çarpıştı: Otomobil İkiye Bölündü

Kaza Detayları

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, trafikte seyir halinde olan 31 APM 988 plakalı Tofaş marka otomobil, bir tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil ikiye bölündü. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

