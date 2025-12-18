DOLAR
42,72 -0,02%
EURO
50,17 0,03%
ALTIN
5.952,83 0,13%
BITCOIN
3.673.152,22 0,12%

Hatay'da Tofaş Tırla Çarpıştı: Otomobil İkiye Bölündü

Hatay Kırıkhan'da tırla çarpışan 31 APM 988 plakalı Tofaş ikiye bölündü; sürücü yaralandı ve ekipler müdahale etti.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 20:25
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 20:25
Hatay'da Tofaş Tırla Çarpıştı: Otomobil İkiye Bölündü

Hatay'da Tofaş Tırla Çarpıştı: Otomobil İkiye Bölündü

Kaza Detayları

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, trafikte seyir halinde olan 31 APM 988 plakalı Tofaş marka otomobil, bir tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil ikiye bölündü. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Tırla çarpışan Tofaş ikiye bölündü

Tırla çarpışan Tofaş ikiye bölündü

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dörtyol'da Kamyonun Çarptığı 6 Yaşındaki Bisikletli Çocuk Yaşamını Yitirdi
2
Kayseri'de koyun otlatma cinayeti: Baba ve oğlu yakalandı
3
Mersin'de Trafikte Yumruklu Kavga Kamerada
4
Kayseri'de Masa-Sandalye Atölyesinde Yangın
5
Kuzey Carolina'da Cessna C550 Özel Jet İnişte Düştü
6
Edirne'de 9. kattaki dairede yangın çatıya sıçradı
7
Hatay'da Tırla Çarpışan Tofaş İkiye Bölündü: Sürücü Yaralandı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler