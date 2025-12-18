DOLAR
Ilgaz'da bahçe kulübesi alevlere teslim oldu

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan yangında bir bahçe kulübesi kullanılamaz hale geldi; itfaiye müdahale etti, yangın söndürülüp inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 17:43
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 18:23
Kullanılamaz hale gelen kulübe için ekipler seferber oldu

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde bulunan bir bahçe kulübesi, bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında alevlere teslim oldu ve kullanılamaz hale geldi.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

