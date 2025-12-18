Ilgaz'da bahçe kulübesi alevlere teslim oldu

Kullanılamaz hale gelen kulübe için ekipler seferber oldu

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde bulunan bir bahçe kulübesi, bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında alevlere teslim oldu ve kullanılamaz hale geldi.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

