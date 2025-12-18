DOLAR
İstanbul’da Yakalandı: 93 Suçtan Aranan Şahıs Bağcılar'da Adli Makamlara Sevk Edildi

Edirne Emniyeti'nin ortak çalışmasıyla, hakkında 93 suç kaydı bulunan şahıs Bağcılar'da yakalandı; kesinleşmiş 90 yıl 8 ay 14 gün hapis ve 54.920 TL adli para cezası bulunuyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 17:16
İstanbul’da Yakalandı: 93 Suçtan Aranan Şahıs Bağcılar'da Adli Makamlara Sevk Edildi

İstanbul’da Yakalandı: 93 Suçtan Aranan Şahıs

Edirne Emniyeti'nin ortak operasyonu sonucu Bağcılar'da yakalandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan aranan bir şahıs İstanbul’da yakalandı.

Edinilen bilgilere göre şahıs hakkında; bilişim sistemleri dolandırıcılığı suçundan 69, dolandırıcılık suçundan 12, banka veya kredi kurumları dolandırıcılığı suçundan 5, tehdit suçundan 4, şantaj suçundan 1, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan 1 ve malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek suçundan 1 olmak üzere toplam 93 ayrı suç dosyası bulunduğu belirtildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında kesinleşmiş 90 yıl 8 ay 14 gün hapis cezası ile 54 bin 920 TL adli para cezası bulunan şahıs, İstanbul’un Bağcılar ilçesinde görevliler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

