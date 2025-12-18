DOLAR
Kastamonu'da Hafif Ticari Aracın Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da Rauf Denktaş Caddesi'nde hafif ticari aracın çarptığı Afgan uyruklu Sabar Naz Qurban Ali (74), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 17:50
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 17:50
Kastamonu'da yolun karşı tarafına geçmek isterken bir hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan yaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay Yeri ve Kaza Detayları

Kaza, Rauf Denktaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K. idaresindeki 37 SF 188 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, yolun karşı tarafına geçmek isteyen Afganistan uyruklu Sabar Naz Qurban Ali (74)'ye çarptı.

Müdahale ve Soruşturma

Kazada ağır yaralanan yaya, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaralı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

