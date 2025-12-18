Kastamonu'da Hafif Ticari Aracın Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da yolun karşı tarafına geçmek isterken bir hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan yaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay Yeri ve Kaza Detayları

Kaza, Rauf Denktaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K. idaresindeki 37 SF 188 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, yolun karşı tarafına geçmek isteyen Afganistan uyruklu Sabar Naz Qurban Ali (74)'ye çarptı.

Müdahale ve Soruşturma

Kazada ağır yaralanan yaya, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaralı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

KASTAMONU'DA YOLUN KARŞI TARAFINA GEÇMEK İSTERKEN HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPMASI NETİCESİNDE AĞIR YARALANAN YAYA KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.