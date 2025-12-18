DOLAR
Kayseri'de koyun otlatma cinayeti: Baba ve oğlu yakalandı

Kayseri Hacılar'da koyun otlatma tartışmasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı; şüpheliler S.Y. ve oğlu S.S.Ç. ruhsatsız tabanca ile yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 17:45
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 18:15
Kayseri'de koyun otlatma cinayeti: Baba ve oğlu yakalandı

Kayseri'de koyun otlatma tartışması kanlı bitti: Baba ve oğlu yakalandı

Hacılar, Karpuzsekisi Mahallesi'ndeki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Karpuzsekisi Mahallesi 22. Cadde'de meydana gelen olayda, iddiaya göre koyun otlatma meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.Y. (36) yanında bulunan silahla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu üç kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Ethem T.'nin hayatını kaybettiği, oğlu ve yeğeninin ise yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri inceleme yaptı. Olay esnasında yanında bulunan A.S. ekipler tarafından gözaltına alındı; kaçan şüpheli S.Y.'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyordu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kom Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonunda, olayı gerçekleştiren S.Y. (36) ile olayda yardımcı olan oğlu S.S.Ç. (17), olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı.

Yakalanan baba ve oğul adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

OLAY YERİ (ARŞİV)

OLAY YERİ (ARŞİV)

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

