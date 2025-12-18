Kırıkkale’de 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kırıkkale — Polis operasyonu
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından aranan M.E. yakalandı.
Hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.İ.G.'yi de yakalayarak tutukladı.
