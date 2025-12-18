Kırıkkale'de 18 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari kadın yakalandı

Polis ekiplerinin çalışması sonucu D.G. gözaltına alındı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından aranan D.G. isimli kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Hakkında 7 ayrı dosya bulunduğu ve 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen firari hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

