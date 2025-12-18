DOLAR
42,73 -0,02%
EURO
50,23 -0,06%
ALTIN
5.952,35 0,13%
BITCOIN
3.815.507,87 -3,73%

Kırıkkale'de 18 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari kadın yakalandı

Kırıkkale'de 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.G. yakalandı ve cezaevine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 18:28
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 18:28
Kırıkkale'de 18 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari kadın yakalandı

Kırıkkale'de 18 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari kadın yakalandı

Polis ekiplerinin çalışması sonucu D.G. gözaltına alındı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından aranan D.G. isimli kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Hakkında 7 ayrı dosya bulunduğu ve 18 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen firari hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

KIRIKKALE’DE HAKKINDA18 YIL 10 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ KADIN, POLİS EKİPLERİNCE...

KIRIKKALE’DE HAKKINDA18 YIL 10 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ KADIN, POLİS EKİPLERİNCE YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkkale'de 18 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari kadın yakalandı
2
Kocaeli Körfez'de Çalıntı Otomobile 'Kontak' Ararken Yakalandılar
3
Mersin'de Yıkım Faciası Ucuz Atlatıldı: Bitişik Binanın 1. Katı Zarar Gördü
4
Kırıkkale’de 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
5
Bursa-Çanakkale'de Hurdaya Dönen Araçtan Sürücü Yaralı Kurtuldu
6
Mudurnu'da traktörün altında kalan 70 yaşındaki sürücü yaralandı
7
Ünlü İsimler Hastaneye Getirildi: Sağlık Kontrolleri Yapıldı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler