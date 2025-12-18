DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,2 -0,02%
ALTIN
5.943,61 0,28%
BITCOIN
3.777.882,59 -2,71%

Kırşehir'de JASAT yakaladı: 3 yıl 9 ay hapisle aranan S.M.G. teslim edildi

Kırşehir JASAT ekipleri, hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M.G.'yi yakalayarak Kırşehir Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim etti.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 18:08
Kırşehir'de JASAT yakaladı: 3 yıl 9 ay hapisle aranan S.M.G. teslim edildi

Kırşehir'de JASAT yakaladı: 3 yıl 9 ay hapisle aranan S.M.G. teslim edildi

KIRŞEHİR(İHA)– Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, yürüttükleri titiz çalışmayla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı.

Operasyon ve gözaltı

Yapılan çalışmalarda, hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M.G.'nin arandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adli işlemler ve teslim

S.M.G., Kırşehir Adliyesi'nde tamamlanan işlemlerinin ardından Kırşehir Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

KIRŞEHİR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI JANDARMA SUÇ ARAŞTIRMA TİMİ (JASAT) EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN...

KIRŞEHİR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI JANDARMA SUÇ ARAŞTIRMA TİMİ (JASAT) EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI İLE ARANAN ŞAHIS YAKALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkkale'de 18 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari kadın yakalandı
2
Kocaeli Körfez'de Çalıntı Otomobile 'Kontak' Ararken Yakalandılar
3
Mersin'de Yıkım Faciası Ucuz Atlatıldı: Bitişik Binanın 1. Katı Zarar Gördü
4
Kırıkkale’de 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
5
Bursa-Çanakkale'de Hurdaya Dönen Araçtan Sürücü Yaralı Kurtuldu
6
Ünlü İsimler Hastaneye Getirildi: Sağlık Kontrolleri Yapıldı
7
Muğla Ortaca'da Beton Mikseri Kazası: İşçi Yaralandı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler