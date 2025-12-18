Kırşehir'de JASAT yakaladı: 3 yıl 9 ay hapisle aranan S.M.G. teslim edildi
KIRŞEHİR(İHA)– Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, yürüttükleri titiz çalışmayla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı.
Operasyon ve gözaltı
Yapılan çalışmalarda, hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M.G.'nin arandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Adli işlemler ve teslim
S.M.G., Kırşehir Adliyesi'nde tamamlanan işlemlerinin ardından Kırşehir Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
KIRŞEHİR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI JANDARMA SUÇ ARAŞTIRMA TİMİ (JASAT) EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI İLE ARANAN ŞAHIS YAKALANDI.