Kocaeli Derince'de Çakmak Doldurma Faciası: 77 Yaşındaki Hamide Gündağ Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli Derince'de çakmak doldurma faciası

Yaşlı kadın alevler arasında kaldı, ev zarar gördü

Kocaeli’nin Derince ilçesinde çakmak gazı doldurmak isterken yaşanan patlama, evde yaşayan Hamide Gündağ (77)’ın ağır şekilde yanmasına neden oldu. Olay sonrasında kadın hastaneye kaldırıldı, ev ise büyük hasar gördü.

Mersincik Mahallesi Hayat Caddesi üzerinde oğlu Ferhat Gündağ ile birlikte yaşayan Hamide Gündağ (77), evde yalnız olduğu sırada çakmak gazı ile dolum yapmak istedi. Yaşanan parlama sonucu kadının elleri, yüzü, bacakları ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanık meydana geldi.

Patlamanın ardından evde başlayan yangın, mutfak tüpünün de patlamasıyla büyüdü ve kısa sürede yayıldı.

Olayın ilk anlarında yoldan geçen polis ekipleri yangını fark ederek hızla müdahale etti. Mahalle sakinlerinin de yardımıyla yaşlı kadın evden güçlükle çıkarıldı ve ambulans içinde ilk müdahalesi yapıldı. Ardından başka bir ambulansla tedavi için Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürme çalışmalarını yürüttü. Yetkililer, evin önemli bir bölümünün kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.

Olayla ilgili olarak yetkiler tarafından inceleme başlatıldı.

