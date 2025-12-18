Kocaeli Kartepe'de bin 50 çift sahte spor ayakkabı ele geçirildi

Jandarma kaçakçılıkla mücadelede operasyon düzenledi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında Kartepe ilçesinde yürüttükleri denetim ve arama faaliyetleri sonucunda piyasaya sürülmek üzere depolanmış bin 50 çift sahte spor ayakkabı ele geçirdi.

Yapılan incelemede, ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 500 bin lira olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili olarak bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

