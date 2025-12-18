DOLAR
Kocaeli Kartepe'de bin 50 çift sahte spor ayakkabı ele geçirildi

Kocaeli Kartepe'de jandarma ekipleri piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 500 bin lira olan bin 50 çift sahte spor ayakkabı ele geçirdi; bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 16:34
Jandarma kaçakçılıkla mücadelede operasyon düzenledi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında Kartepe ilçesinde yürüttükleri denetim ve arama faaliyetleri sonucunda piyasaya sürülmek üzere depolanmış bin 50 çift sahte spor ayakkabı ele geçirdi.

Yapılan incelemede, ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 500 bin lira olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili olarak bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

