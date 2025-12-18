DOLAR
Kocaeli Körfez'de Çalıntı Otomobile 'Kontak' Ararken Yakalandılar

Kocaeli Körfez'de çalınan otomobili çalıştırmak için 'kontak' arayan hırsızlar, yedek parça dükkanında yakalandı; B.K. ve S.U. tutuklandı, E.D. serbest.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 18:18
Olayın gelişimi

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi önünde park halindeki otomobilin sahibi, aracının yerinde olmadığını fark etti. Sahibinin güvenlik kameralarını incelemesi üzerine, otomobilin çalındığı belirlendi ve durum polise bildirildi.

Görüntüler ve polis incelemesi

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin aracı çalıştırmadan olay yerinden uzaklaştırdığını tespit etti. Polis çalışmalarını yoğunlaştırarak aracın izini sürdü ve şüphelilerin aracı çalıştırmak için çözüm aradığını belirledi.

Yakalama ve adli süreç

Şüpheliler, Dilovası'nda bir yedek parça dükkanına girip otomobil için 'kontak' satın aldıkları sırada polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı. Düzenlenen operasyonda B.K, S.U. ve E.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K. ve S.U. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi, E.D. ise serbest bırakıldı.

Bulunan otomobil sahibine teslim edilirken, hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin bir süre aracın etrafında dolaştığı ve daha sonra otomobili çalıştırmadan bölgeden uzaklaştırdıkları anlar görülüyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

