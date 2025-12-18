Kocaeli Körfez'de Doğalgaz Borusu Patladı: 3 Sokak ve Gümrükçüler Caddesi'ne Gaz Kesildi

Kocaeli Körfez'de doğalgaz ana borusu patladı

Altyapı çalışması sırasında iş makinesi hattı zarar verdi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, Mimar Sinan Mahallesi Gümrükçüler Caddesi üzerindeki site önünde yürütülen altyapı kazı çalışması sırasında iş makinesinin müdahalesiyle doğalgaz ana hattı patladı.

Patlama sonrası çevreye yayılan gaz nedeniyle mahalle sakinleri korkuyla evlerinden dışarı çıktı. Olayın ihbarı üzerine kısa sürede İZGAZ ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesiyle gaz sızıntısı durduruldu ve güvenlik önlemleri kapsamında bölge trafiğe kapatıldı. Tedbir amacıyla Gül, Dost ve Oymak sokaklar ile Gümrükçüler Caddesi yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Ekiplerin binalardaki kontrollerinin ardından patlayan borunun değiştirilmesi için çalışma başlatıldı. Onarım çalışmaları tamamlanana kadar söz konusu sokaklar ve caddeye gaz verilemeyeceği öğrenildi.

Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü ve yetkililerin güvenlik önlemlerini devam ettirdiği bildirildi.

