DOLAR
42,72 -0,02%
EURO
50,17 0,03%
ALTIN
5.952,83 0,13%
BITCOIN
3.673.152,22 0,12%

Mersin'de Trafikte Yumruklu Kavga Kamerada

Mersin'de 18 Eylül'de trafikte yaşanan yumruklu kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı; Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 21:27
Mersin'de Trafikte Yumruklu Kavga Kamerada

Mersin'de Trafikte Yumruklu Kavga Kamerada

Mersin'de trafikte yaşanan yumruklu kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili resen soruşturma başlattı.

Olayın Detayları

İddiaya göre, 18 Eylül tarihinde trafikte seyir halindeki bir sürücü, önüne aniden kıran başka bir sürücüye selektör yaptı. Bunun üzerine araçtan inen şüpheli, sürücüyle tartıştıktan sonra yumruk attı. Şüpheli şahsın olay yerinden aracıyla uzaklaştığı, daha sonra ise takip ettiği kişilere silahla ateş ettiği öne sürüldü.

Saldırı anları, araçta bulunan ön koltuktaki bir yolcu ile arka koltukta oturan başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüler ve Sosyal Medya

Saldırıya uğrayan kişiler, görüntüleri sosyal medyada paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Bunu 18 Eylül Mersin’de yaşadık. Ani önümüze kırdığı için selektör yaptığımız şahıs akabinde önümüzü kesti. Muhtemel madde etkisinde cümle kuramayıp yumruk atıp arabasına binip kaçtı. İkinci video biz polis beklerken yaşandı. Bu adam bugün serbest bırakıldı"

Soruşturma

Görüntülerin paylaşılmasının ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

TRAFİKTE TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYE YUMRUK ATTI

TRAFİKTE TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYE YUMRUK ATTI

TRAFİKTE TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYE YUMRUK ATTI

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dörtyol'da Kamyonun Çarptığı 6 Yaşındaki Bisikletli Çocuk Yaşamını Yitirdi
2
Kayseri'de koyun otlatma cinayeti: Baba ve oğlu yakalandı
3
Mersin'de Trafikte Yumruklu Kavga Kamerada
4
Kayseri'de Masa-Sandalye Atölyesinde Yangın
5
Kuzey Carolina'da Cessna C550 Özel Jet İnişte Düştü
6
Edirne'de 9. kattaki dairede yangın çatıya sıçradı
7
Hatay'da Tırla Çarpışan Tofaş İkiye Bölündü: Sürücü Yaralandı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler