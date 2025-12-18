Mersin'de Trafikte Yumruklu Kavga Kamerada

Mersin'de trafikte yaşanan yumruklu kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili resen soruşturma başlattı.

Olayın Detayları

İddiaya göre, 18 Eylül tarihinde trafikte seyir halindeki bir sürücü, önüne aniden kıran başka bir sürücüye selektör yaptı. Bunun üzerine araçtan inen şüpheli, sürücüyle tartıştıktan sonra yumruk attı. Şüpheli şahsın olay yerinden aracıyla uzaklaştığı, daha sonra ise takip ettiği kişilere silahla ateş ettiği öne sürüldü.

Saldırı anları, araçta bulunan ön koltuktaki bir yolcu ile arka koltukta oturan başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüler ve Sosyal Medya

Saldırıya uğrayan kişiler, görüntüleri sosyal medyada paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Bunu 18 Eylül Mersin’de yaşadık. Ani önümüze kırdığı için selektör yaptığımız şahıs akabinde önümüzü kesti. Muhtemel madde etkisinde cümle kuramayıp yumruk atıp arabasına binip kaçtı. İkinci video biz polis beklerken yaşandı. Bu adam bugün serbest bırakıldı"

Soruşturma

Görüntülerin paylaşılmasının ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

TRAFİKTE TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYE YUMRUK ATTI