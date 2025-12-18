Mersin'de yıkım faciası ucuz atlatıldı: Bitişik binanın 1. katı zarar gördü

Görgü tanıklarının anlatımı

Aynur Sancar yaşananları, "Yan tarafta eski bir bina vardı, yıkım kararı çıktı. Sabah başladılar, öğlene doğru bizim bina sallanmaya başladı. Kepçeciyi uyardım, 'Bu bina çok sallanıyor, bir anormallik var' dedim. Bana el hareketi yaparak devam etti. Yaklaşık 10 dakika sonra büyük bir gümbürtü koptu. Yan tarafın çatısı resmen binanın içine girdi. Bina olduğu gibi gitti. Hepimiz tahliye olduk, şu an ne yapacağımızı bilmiyoruz" sözleriyle anlattı.

Özlem Ercümen ise, "Arkamdaki binada kardeşim oturuyor, 8 aylık bebeği ve okula giden çocuğu var. Ne yapacak bu insanlar? Bilinçsizce yapılan bir yıkım yüzünden herkes mağdur" dedi.

Esnafın mağduriyeti

Binanın zemin katında berber dükkanı olan Mehmet Ali Sevim, "Yan taraftaki binayı yıkmaya çalışırken, bizim binayı yıktılar. 2-3 kolon kırık. Yıkım esnasında ne emniyet şeridi vardı ne güvenlik. Şu an dükkanım kapalı, içeri girip eşyalarımı alamıyorum. Çalışamıyorum, mağduruz" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili inceleme çalışmaları sürüyor ve yetkililer bölgede güvenlik önlemlerini devam ettiriyor.

