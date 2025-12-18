DOLAR
Mersin'de Yıkım Faciası Ucuz Atlatıldı: Bitişik Binanın 1. Katı Zarar Gördü

Mersin Hamidiye Mahallesi'nde yıkım sırasında bitişik 4 katlı binanın 1. katı çöktü; sakinler tahliye edildi, yaralanma yok, inceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 18:32
Mersin'de Yıkım Faciası Ucuz Atlatıldı: Bitişik Binanın 1. Katı Zarar Gördü

Mersin'de yıkım faciası ucuz atlatıldı: Bitişik binanın 1. katı zarar gördü

Merkez Akdeniz ilçesi Hamidiye Mahallesi 4208 Sokak'ta gerçekleştirilen yıkım çalışmasında, eski binanın çökmesi sonucu yanındaki binanın birinci katı zarar gördü. Olay, mahallede paniğe neden oldu.

Olayın ayrıntıları

Yıkım sırasında 3 katlı eski binanın devrilmesiyle, yan tarafındaki 4 katlı binanın birinci katının üzerine yıkıldığı ve birinci kat duvarlarının yıkıldığı bildirildi. Olayda bulunan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Müdahale ve inceleme

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bina ve çevresinde kontrol çalışmaları yürütürken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı

Görgü tanıklarının anlatımı

Aynur Sancar yaşananları, "Yan tarafta eski bir bina vardı, yıkım kararı çıktı. Sabah başladılar, öğlene doğru bizim bina sallanmaya başladı. Kepçeciyi uyardım, 'Bu bina çok sallanıyor, bir anormallik var' dedim. Bana el hareketi yaparak devam etti. Yaklaşık 10 dakika sonra büyük bir gümbürtü koptu. Yan tarafın çatısı resmen binanın içine girdi. Bina olduğu gibi gitti. Hepimiz tahliye olduk, şu an ne yapacağımızı bilmiyoruz" sözleriyle anlattı.

Özlem Ercümen ise, "Arkamdaki binada kardeşim oturuyor, 8 aylık bebeği ve okula giden çocuğu var. Ne yapacak bu insanlar? Bilinçsizce yapılan bir yıkım yüzünden herkes mağdur" dedi.

Esnafın mağduriyeti

Binanın zemin katında berber dükkanı olan Mehmet Ali Sevim, "Yan taraftaki binayı yıkmaya çalışırken, bizim binayı yıktılar. 2-3 kolon kırık. Yıkım esnasında ne emniyet şeridi vardı ne güvenlik. Şu an dükkanım kapalı, içeri girip eşyalarımı alamıyorum. Çalışamıyorum, mağduruz" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili inceleme çalışmaları sürüyor ve yetkililer bölgede güvenlik önlemlerini devam ettiriyor.

