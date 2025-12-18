Mudurnu'da traktörün altında kalan 70 yaşındaki sürücü yaralandı

Mudurnu'da traktör kazası: 70 yaşındaki sürücü yaralandı

Olayın gelişimi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen olayda, Mehmet Y. (70), öğle saatlerinde palamut toplamak amacıyla traktörüyle yola çıktı. Seyir halindeyken traktörün alt kısmını kontrol etmek isteyen sürücü, aracını eğimli yolda durdurarak aşağı indi.

Traktörün çevresini kontrol ettiği sırada araç aniden hareket etti ve Mehmet Y., traktörün altında kaldı. Olayı fark eden bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle aracın altından çıkarılan yaşlı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, Mehmet Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma ve müdahale

Olayla ilgili yetkililer tarafından başlatılan müdahale ve incelemenin sürdüğü bildirildi.

