Muğla Ortaca'da Beton Mikseri Kazası: İşçi Yaralandı

Muğla Ortaca'da beton mikseri aparatı işçiyi yaraladı

Muğla Ortaca ilçesinde, karayolu üzerinde yürütülen kaldırım düzenlemesi çalışması sırasında bir işçi yaralandı.

Olayın oluşu

Edinilen bilgiye göre, Muğla-Fethiye D-400 karayolu üzerinde devam eden çalışmada, hareket halindeki beton mikserinin açık olan aparatı bir işçiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan işçi, mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Polis, yaşanan ilginç kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

