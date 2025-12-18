DOLAR
Muğla Ortaca'da Beton Mikseri Kazası: İşçi Yaralandı

Muğla Ortaca'da kaldırım çalışması sırasında beton mikserinin aparatı bir işçiye çarptı; yaralı hastaneye kaldırıldı, polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 18:27
Muğla Ortaca'da Beton Mikseri Kazası: İşçi Yaralandı

Muğla Ortaca'da beton mikseri aparatı işçiyi yaraladı

Muğla Ortaca ilçesinde, karayolu üzerinde yürütülen kaldırım düzenlemesi çalışması sırasında bir işçi yaralandı.

Olayın oluşu

Edinilen bilgiye göre, Muğla-Fethiye D-400 karayolu üzerinde devam eden çalışmada, hareket halindeki beton mikserinin açık olan aparatı bir işçiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan işçi, mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Polis, yaşanan ilginç kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

