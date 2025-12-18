DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,31 -0,21%
ALTIN
5.960,05 0%
BITCOIN
3.812.339,2 -3,64%

Sakarya'da Tanker Devrildi: 1 Yaralı

Adapazarı-Kaynarca yolu Büyükhataplı Mahallesi'nde 54 AFB 287 plakalı tanker kontrolden çıkarak devrildi; sürücü B.A. yaralandı, sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 16:37
Sakarya'da Tanker Devrildi: 1 Yaralı

Sakarya'da Tanker Devrildi: 1 Yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan tanker devrildi ve sürücü yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı-Kaynarca yolu Büyükhataplı Mahallesi mevkiinde, B.A. idaresindeki 54 AFB 287 plakalı tanker kontrolden çıkarak devrildi.

Meydana gelen kazada sürücü yaralanırken, olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye sevk edildi.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

SAKARYA’NIN ADAPAZARI İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN TANKER DEVRİLDİ. MEYDANA GELEN KAZADA SÜRÜCÜ...

SAKARYA’NIN ADAPAZARI İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN TANKER DEVRİLDİ. MEYDANA GELEN KAZADA SÜRÜCÜ YARALANDI.

SAKARYA’NIN ADAPAZARI İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN TANKER DEVRİLDİ. MEYDANA GELEN KAZADA SÜRÜCÜ...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis'te Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı
2
Salihli'de Jandarma Operasyonu: 23 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
3
Siirt'te 2 çocuk annesi Gülhan Börülce evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
4
Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak Adli Tıp’a getirildi
5
Balıkesir'de 3,5 Metrelik Kuyudan İnek Kurtarıldı
6
Sivas'ta Çöp Kutusundaki Ayakkabı Kutusu Bomba İhbarı Boş Çıktı
7
Şişli'de Kaldırıma Çıkan Otomobil: Hakan Dündar Toprağa Verildi

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler