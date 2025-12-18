Sakarya'da Tanker Devrildi: 1 Yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan tanker devrildi ve sürücü yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı-Kaynarca yolu Büyükhataplı Mahallesi mevkiinde, B.A. idaresindeki 54 AFB 287 plakalı tanker kontrolden çıkarak devrildi.

Meydana gelen kazada sürücü yaralanırken, olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye sevk edildi.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

