Salihli'de Jandarma Operasyonu: 23 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Salihli'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir ikamete operasyon düzenledi.
Operasyon ve arama
Alınan istihbarat üzerine yapılan operasyonda ekipler, G.Y. (48) isimli şüphelinin ikametinde arama gerçekleştirdi.
Ele geçirilenler
Aramada 23 adet uyuşturucu hap, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet muşta, 1 adet bıçak ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli G.Y. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
