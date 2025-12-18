DOLAR
Salihli'de Jandarma Operasyonu: 23 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin ikamet baskınında 23 uyuşturucu hap, 7 aparat, muşta, bıçak ve 4 telefon ele geçirildi; G.Y. hakkında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 16:59
Salihli'de Jandarma Operasyonu: 23 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Salihli'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir ikamete operasyon düzenledi.

Operasyon ve arama

Alınan istihbarat üzerine yapılan operasyonda ekipler, G.Y. (48) isimli şüphelinin ikametinde arama gerçekleştirdi.

Ele geçirilenler

Aramada 23 adet uyuşturucu hap, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet muşta, 1 adet bıçak ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli G.Y. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN BİR İKAMETE DÜZENLENEN OPERASYONDA...

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN BİR İKAMETE DÜZENLENEN OPERASYONDA UYUŞTURUCU HAP, UYUŞTURUCU KULLANMA APARATLARI İLE ÇEŞİTLİ SUÇ ALETLERİ ELE GEÇİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

