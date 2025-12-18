Samsun'da 'Bankacıyız' Dolandırıcılığı: 3 Kişi Tutuklandı

Operasyon ve yakalamalar

Samsun merkezli eş zamanlı operasyonda, kendilerini 'bankacı' olarak tanıtıp mobil bankacılık hesaplarını ele geçirerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, hedeflenen 4 kişiden 2'sinin ceza infaz kurumunda başka suçlardan tutuklu olduğu tespit edildi.

Operasyon sonucunda adreslerinde yapılan aramalarla E.U. (24) ve Ş.İ. (31) yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ile birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca ve 208 adet fişek ele geçirildi.

Savcı ve mahkeme süreci

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.U. ve Ş.İ., Samsun Adliyesine sevk edildi. Cezaevinde bulunan iki şüpheli de SEGBİS aracılığıyla savcı ve nöbetçi mahkemeye ifade verdi.

Mahkeme kararıyla cezaevinde bulunan 3 kişi tutuklanırken, E.U. hakkında adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılmasına hükmedildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

