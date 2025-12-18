DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,2 -0,02%
ALTIN
5.943,61 0,28%
BITCOIN
3.777.882,59 -2,71%

Samsun'da 'Bankacıyız' Dolandırıcılığı: 3 Kişi Tutuklandı

Samsun merkezli operasyonda kendilerini 'bankacı' diye tanıtıp mobil bankacılık hesaplarını ele geçirdikleri iddia edilen 4 kişiden 3'ü tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 18:08
Samsun'da 'Bankacıyız' Dolandırıcılığı: 3 Kişi Tutuklandı

Samsun'da 'Bankacıyız' Dolandırıcılığı: 3 Kişi Tutuklandı

Operasyon ve yakalamalar

Samsun merkezli eş zamanlı operasyonda, kendilerini 'bankacı' olarak tanıtıp mobil bankacılık hesaplarını ele geçirerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, hedeflenen 4 kişiden 2'sinin ceza infaz kurumunda başka suçlardan tutuklu olduğu tespit edildi.

Operasyon sonucunda adreslerinde yapılan aramalarla E.U. (24) ve Ş.İ. (31) yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ile birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca ve 208 adet fişek ele geçirildi.

Savcı ve mahkeme süreci

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.U. ve Ş.İ., Samsun Adliyesine sevk edildi. Cezaevinde bulunan iki şüpheli de SEGBİS aracılığıyla savcı ve nöbetçi mahkemeye ifade verdi.

Mahkeme kararıyla cezaevinde bulunan 3 kişi tutuklanırken, E.U. hakkında adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılmasına hükmedildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

OPERASYONDA KENDİLERİNİ "BANKACI" OLARAK TANITIP MOBİL BANKACILIK HESAPLARINI ELE GEÇİREREK...

OPERASYONDA KENDİLERİNİ "BANKACI" OLARAK TANITIP MOBİL BANKACILIK HESAPLARINI ELE GEÇİREREK DOLANDIRICILIK YAPTIKLARI İDDİASIYLA YAKALANAN 3 KİŞİ TUTUKLANIRKEN, 1 KİŞİ MAHKEMECE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkkale'de 18 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari kadın yakalandı
2
Kocaeli Körfez'de Çalıntı Otomobile 'Kontak' Ararken Yakalandılar
3
Mersin'de Yıkım Faciası Ucuz Atlatıldı: Bitişik Binanın 1. Katı Zarar Gördü
4
Kırıkkale’de 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
5
Bursa-Çanakkale'de Hurdaya Dönen Araçtan Sürücü Yaralı Kurtuldu
6
Ünlü İsimler Hastaneye Getirildi: Sağlık Kontrolleri Yapıldı
7
Muğla Ortaca'da Beton Mikseri Kazası: İşçi Yaralandı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler