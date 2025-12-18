Samsun'da Jandarma Operasyonunda 6 bin 621 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

İlkadım'da yürütülen çalışmalarda büyük miktarda hap ele geçirildi

Samsun'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik çalışmaları sonucu önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

İlçede yürütülen takip ve soruşturma kapsamında, bir şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşan Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin ikametinde arama yaptı.

Arama sonucunda 6 bin 621 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Soruşturma ve operasyonun devam ettiği bildirildi.

