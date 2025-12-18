DOLAR
Samsun'da Jandarma Operasyonunda 6 bin 621 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Samsun İlkadım'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 6 bin 621 sentetik ecza hapı ele geçirildi, bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 18:07
İlkadım'da yürütülen çalışmalarda büyük miktarda hap ele geçirildi

Samsun'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik çalışmaları sonucu önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

İlçede yürütülen takip ve soruşturma kapsamında, bir şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşan Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin ikametinde arama yaptı.

Arama sonucunda 6 bin 621 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Soruşturma ve operasyonun devam ettiği bildirildi.

