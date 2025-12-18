Sedef Güler cinayet davasında tutuklu sanık: "O anda akıl sağlığımı kaybetmiş olmalıyım"

Sedef Güler cinayeti davasında tutuklu sanıklar hakim karşısında

Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili’nde 7 Haziran 2024 tarihinde denizde elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılı halde bulunan ve hayatını kaybeden 24 yaşındaki Sedef Güler ile ilgili davanın görülmesine Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada tutuklu sanıklar ile maktulün yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada sanık beyanları

Tutuklu sanık Yavuz Güngör savunmasında, "Ben hiçbir şey yapmadım o anda akıl sağlığımı kaybetmiş olmalıyım, uyandığımda o kadın ölmüştü" dedi. Güngör, ayrıca "Tekrar cezaevine girmemek için böyle bir şey yaptım. O an için ne yapacağımı bilemedim ama maktule zarar vermek istemedim" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Fırat Baykara ise, "Olayın en başından beri benim suçsuz olduğum belli. Sevda başından beri bir şeyleri gizliyor. Bu olayda en zayıf halka benim. Benim üstüme oynanmaya çalışılıyor. Ben Yavuz dahil olmak üzere dosyada adı geçen kimseyle telefon bağlantısı kurmadım. Yavuz aradığı zaman bana birisinin öldüğünü söyleseydi asla o eve girmezdim" şeklinde konuştu.

Müşteki beyanları ve mahkemedeki tartışma

Müşteki anne Gülizar Sezer duruşmada, "Bana atılan iftiraların hiçbirini kabul etmiyorum. Sanıkların hepsinden şikayetçiyim" diyerek şikayetini yineledi. Müşteki abla Sevda Güler de, "Ben ve kardeşim uyuşturucu kullanmadık" ifadelerini verdi.

Sanık Baykara’nın savunması üzerine söz alan anne Sezer ile sanık arasında tartışma yaşandı; duruşma heyeti konuşmaların ardından oturuma ara verdi.

Mahkeme kararı

Mahkeme heyeti ara kararını açıklayarak, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianamede yer alan bulgular

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, cesedin halıya sarılı olduğu, ellerinin koli bandı ile bağlandığı, ayaklarının ise zincir ve dambıl ile bağlandığı tespitine yer verildi. Halının üzerinde bir halı yıkama fabrikası etiketi bulunduğu ve etiketteki firma takibi sonucu halıyı verdiği belirtilen Zafer E. adlı kişinin ifadesinde halının bulunduğu evi Fırat Baykara'ya kiraladığını anlattığı kaydedildi.

İddianamede, 4 Haziran günü bir şahsın araç ile Sedef Güler'i Yavuz Güngör'ün kızı ile birlikte yaşadığı ikamete bıraktığı; burada maktul ile Y.G.'nin kızı Y.H.G. arasında tartışma çıktığı ve ardından Yavuz Güngör ile Baykara'nın Sedef Güler'i eve götürdükleri, daha sonra maktulün öldüğü, cesedi yok etmek için plan yaptıkları ve bir gün sonra buluşmak üzere evden ayrıldıkları iddia edildiği belirtildi.

İddianamede sanıkların 6 Haziran'da tekrar buluştukları ve maktulün cesedini koyacakları valizi, zinciri ve ağırlığı aldıkları, Sedef Güler’in ellerinin koli bandı ile bağlanıp halıya sarıldığı, ayaklarının zincir ve dambıl ile bağlanarak Mimar Sinan Köprüsü’nden suya atıldığı iddiaları yer aldı. Baykara'nın ifadesinde, Yavuz’un kendisini Gürpınar’daki ikametine çağırdığı, eve girdiğinde hareketsiz bir kadın gördüğünü, polise haber vermek istediğinde Yavuz’un kendisine silah çektiğini ve ardından nalburdan zincir ve ağırlık alıp kadını halıya sardıklarını söylediği aktarıldı. İddianamede ayrıca "7 Temmuz" günü sahile gidilip cesedin köprü üzerinden suya atıldığı belirtildi.

İddianamede, Yavuz Güngör'ün Yiğit Hüseyin Ayvalık aracılığıyla Yunanistan’a gönderildiği, daha sonra ülkeye iadesinin sağlandığı ve Güngör’ün Edirne’de yakalandığı ifade edildi. Adli Tıp Kurumu otopsi sonucunda ölüm nedeninin belirlenemediğini, ancak 1 İhtisas Dairesi incelemesinde maktulün kanında uyuşturucu madde bulunduğu ve ölümün uyuşturucu/uyarıcı madde sonucu meydana gelmiş olabileceği, ayrıca baş ve boyun bölgesinde ileri derecede çürüme nedeniyle yumuşak dokularda ayrıntılı analiz yapılamadığı değerlendirmesine yer verildi.

İddianamede Fırat Baykara ve Yavuz Güngör hakkında "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, Yiğit Hüseyin Ayvalık için ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis istendi.

