Siirt'te 2 çocuk annesi Gülhan Börülce evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

Siirt Barış Mahallesi'nde 2 çocuk annesi Gülhan Börülce (39), evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 17:16
Olay Yeri ve İlk Bulgular

Edinilen bilgiye göre, dün Barış Mahallesi'ndeki lojmanda yaşayan 2 çocuk annesi Gülhan Börülce (39)'den haber alınamaması üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi.

112 Acil Sağlık ve polis ekiplerinin sevk edilmesiyle olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede, Börülce'nin bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma ve İşlemler

Olay yerindeki ilk incelemenin ardından kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgu'na gönderildi. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Öte yandan, kadının eşinin görevli olarak il dışında bulunduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında delil toplama ve tanık ifadelerinin alınması işlemleri devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

