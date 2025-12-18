Siirt'te 2 çocuk annesi Gülhan Börülce evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

Olay Yeri ve İlk Bulgular

Edinilen bilgiye göre, dün Barış Mahallesi'ndeki lojmanda yaşayan 2 çocuk annesi Gülhan Börülce (39)'den haber alınamaması üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi.

112 Acil Sağlık ve polis ekiplerinin sevk edilmesiyle olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede, Börülce'nin bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma ve İşlemler

Olay yerindeki ilk incelemenin ardından kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgu'na gönderildi. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Öte yandan, kadının eşinin görevli olarak il dışında bulunduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında delil toplama ve tanık ifadelerinin alınması işlemleri devam ediyor.

SİİRT'TE HABER ALINAMAYAN KADIN, EVİNDE BIÇAKLANMIŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU.