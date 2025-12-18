DOLAR
Şişli'de Kaldırıma Çıkan Otomobil: Hakan Dündar Toprağa Verildi

Şişli'de ters yönden gelen aracın kaldırıma çarpması sonucu ağır yaralanan Hakan Dündar, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi; cenazesi Feriköy'de defnedildi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 16:41
Feriköy'de düzenlenen cenaze törenine aile ve yakınları katıldı

İstanbul'un Şişli ilçesinde dün meydana gelen kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Hakan Dündar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde gerçekleşti. Sürücüsünün ters yöne girmesi sonucu kaldırımdaki yayalara çarpan 34 TT 2213 plakalı araç, çarpmanın etkisiyle 2'si ağır olmak üzere toplam 7 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hakan Dündar, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze töreni bugün Şişli Feriköy'de bulunan Hasan Zeyneb Camii'nde ikindi namazı sonrası gerçekleştirildi. Törene merhumun ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Dündar'ın cenazesi Feriköy mezarlığında toprağa verildi.

Cenazede güçlükle ayakta duran annesi Ayşe Dündar, 'Yaktı ciğerimi yaktı. Öyle bir hızla dalınmaz, kazanın araştırılmasını istiyorum. Kaldırımda gidenler ezilmez. Bu adam ne içmişti bu kadar ki gaza bastı da frene basamadı. Haberlerde gördüklerim yalan kendini yerlere atıyor. Benim çocuğumu altına alıyor. Kaldırıma çıkarak yanlış yoldan son hız geliyor' dedi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

