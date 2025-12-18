Sivas'ta Çöp Kutusundaki Ayakkabı Kutusu Bomba İhbarı Boş Çıktı

Olay ve müdahale

Edinilen bilgilere göre olay, Sularbaşı Mahallesinde meydana geldi. 15 Temmuz Şehitler parkı yanında bulunan bir çöp kutusuna bırakılan ayakkabı kutusunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, çevre güvenliğini sağlayarak alanı şerit ile kapattı ve bölgeyi trafiğe kapattı. Güvenlik önlemlerinin ardından bölgeye bomba imha uzmanı sevk edildi.

Kontrollü patlatma ve inceleme

Bomba imha uzmanı kutu üzerinde bir süre inceleme yaptıktan sonra, kutuyu kontrollü bir şekilde fünye ile patlattı. Bir süre paniğe neden olan ayakkabı kutusu boş çıktı.

Olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölge tekrar yaya ve araç trafiğine açıldı.

