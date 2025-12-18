DOLAR
Tokat'ta Husumetlinin Park Halindeki Aracına Zarar Verdi — Kamera Kaydı

Tokat'ta 9 Aralık 2025'te Seyitnecmettin Mahallesi'nde husumetliler park halindeki 60 HG 254 plakalı araca zarar verdi; anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 16:12
Tokat'ta Husumetlinin Park Halindeki Aracına Zarar Verme Anı Güvenlik Kamerasında

Olay Tarihi: 9 Aralık 2025

Adres: Seyitnecmettin Mahallesi Uzunseki Sokak, Tokat

İddiaya göre, husumetli komşusu ve beraberindeki 1 kişi bir kamyonetle Sinan Akbaş'a ait 60 HG 254 plakalı Opel marka otomobile çarparak zarar verdi. Olay, çevredeki bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde ne görülüyor?

Kayıtlarda, pikap tarzı bir aracın geri manevra yaparak park halindeki otomobile çarptığı ve diğer şahsın yaşananları cep telefonuyla kayda aldığı görülüyor.

Şikayet, iddialar ve soruşturma

Olayın ardından şikayetçi olan Sinan Akbaş, hukuki süreç başlattı. Karşı tarafın ifadesinde kazanın istemeden gerçekleştiği öne sürüldü ve şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Akbaş, karşı taraftan sürekli tehdit mesajları aldığını belirterek, "Birisi cep telefonuyla çekim yaparken diğeri pikapla ileri geri manevra yaparak aracımı paramparça etti. Elimdeki tek arabaydı, başka araç alacak gücüm yok. Sebepsiz yere böyle bir şey yapıldı. Sürekli tehdit ediliyoruz, çocuklarım dışarı çıkamıyor, okula gidemiyor. Çok mağduruz" dedi.

Sinan Akbaş, zararının bir an önce giderilmesini ve can güvenliklerinin sağlanmasını talep ederken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

